О нас

На табло на бакинских дорогах будут транслироваться социальная реклама

На табло на бакинских дорогах будут транслироваться социальная реклама В связи с проблемами, возникшими в 2019 году в программном и техническом оборудовании, используемом для управления электронными информационными табло, установленными на главных улицах и проспектах Баку в рамках проекта интеллектуального управления транспо
Происшествия
24 мая 2022 г. 10:01
На табло на бакинских дорогах будут транслироваться социальная реклама

В связи с проблемами, возникшими в 2019 году в программном и техническом оборудовании, используемом для управления электронными информационными табло, установленными на главных улицах и проспектах Баку в рамках проекта интеллектуального управления транспортом, трансляция графических схем, отражающих транспортные потоки, приостановлена.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в настоящее время проводятся соответствующие работы по совершенствованию интеллектуальной системы, в том числе по устранению технических неисправностей: "В этот период с целью просвещения водителей на электронных табло планируется публиковать различные графические изображения для пропаганды безопасности дорожного движения (социальные призывы посредством пиктограмм)".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN NİİM: "Bakı yollarındakı elektron tablolarda sosial çağırışlar yayımlanacaq"

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi