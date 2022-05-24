На табло на бакинских дорогах будут транслироваться социальная реклама

В связи с проблемами, возникшими в 2019 году в программном и техническом оборудовании, используемом для управления электронными информационными табло, установленными на главных улицах и проспектах Баку в рамках проекта интеллектуального управления транспо

В связи с проблемами, возникшими в 2019 году в программном и техническом оборудовании, используемом для управления электронными информационными табло, установленными на главных улицах и проспектах Баку в рамках проекта интеллектуального управления транспортом, трансляция графических схем, отражающих транспортные потоки, приостановлена.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в настоящее время проводятся соответствующие работы по совершенствованию интеллектуальной системы, в том числе по устранению технических неисправностей: "В этот период с целью просвещения водителей на электронных табло планируется публиковать различные графические изображения для пропаганды безопасности дорожного движения (социальные призывы посредством пиктограмм)".