"Чудо Печка" прокомментировала вопрос касательно заработных плат: Наша компания переживает кризис

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ООО "Чудо Печка" прокомментировало информацию по поводу жалобы, поступившей в полицию от работников одного из действующих в Баку магазинов компании.

В поступившем в Report заявлении подтвердили существование в компании проблемы с выдачей зарплат: "Как ООО "Чудо Печка" заявляем, что с некоторыми работниками действительно возникли проблемы по поводу выдачи зарплат. Однако речь не идет о магазине, расположенном на улице Джафара Хандана.

Вопрос связан с действующим на протяжении долгих лет нашим магазином близ станции метро "Сахил", который был закрыт по ряду причин. В этом магазине работают 26 сотрудников "Чудо Печки". Побывав вчера в нашем головном офисе, они потребовали выдачи заработных плат. После проведенной беседы компания обязалась выдать им часть зарплаты и оставшуюся задолженность погашать постепенно. Однако работники потребовали полного погашения долга.

Мы заявили, что были вынуждены закрыть данный магазин "Чудо Печки" из-за наблюдающегося кризиса. Мы заявляем, что нам дорог каждый бывший или же нынешний работник компании, сожалеем, что вынуждены закрыть магазин и обещаем погасить задолженность".

Отметим, что Report распространил информацию по поводу обращения с жалобой в полицию работников одного из действующих в Баку сети магазинов "Чудо Печка". 30 работников компании заявляли о невыдаче им трехмесячной зарплаты.

В связи с фактом в управление полиции был вызван сын владельца магазина Чингиза Джалилова Анар Джалилов, который обещал погасить задолженность в ближайшие дни.

Отметим, что А.Джалилов является бывшим супругом певицы Рои Айхан.

Раньше "Чудо Печка" принадлежала Чингизу Джалилову.

Хотя в 2011-2016 гг. сеть магазинов находилась в управлении ООО "Bakery Operating Company", сейчас она находится у прежнего владельца.