Какое наказание ждет учителей, избивших учеников?

Адвокат Камандар Насибов: "Их могут даже арестовать"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ За последний месяц было зарегистрировано два случая избиения учеников учителями в средних школах. Проведены расследования по обеим фактам, один из педагогов уволен с работы, другой получил выговор.

Агентство Report расследовало, какое наказание по законодательству могут понести учителя, применившие насилие к ученикам.

Адвокат Камандар Насибов сообщил Report, что эти лица должны быть привлечены к ответственности по соответствующим статьям, предусмотренным в Кодексе административных правонарушений, а также в Уголовном кодексе: "Если при избиении ученикам не было причинено телесное повреждение на основании заключения эксперта, то данные лица должны быть привлечены к ответственности по ст. 38-1 Кодекса административных правонарушений (нанесение побоев или другое причинение физической боли).

Согласно данной статье, к этим лицам применяется штраф в размере от 500 до 1000 манатов или, с учетом обстоятельств дела, личности совершившего проступок лица, административный арест на срок до двух месяцев. Однако если экспертиза устанавливает телесные повреждения и уточняется их степень, то следует возбудить уголовное дело по ст. 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет), ст. 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет ) и ст. 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью - наказывается штрафом в размере до трехсот манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года) УК".

Отметим, что за последний месяц в соцсетях распространились видеокадры со сценами избиения учеников учителями в двух средних школах - в школе №22 города Сумгайыт и школе №9 в Хырдалане. После расследования случая министерством образования было принято решение об увольнении учителя истории И.Гусейнова из-за нарушений требований закона "Об образовании" и "Правил этического поведения учителей".

Видеокадры из школы №9 в городе Хырдалан были изучены в отделе внутреннего контроля министерства образования при участии директора школы Хаджар Ибрагимовой и учительницы начальных классов Севды Рустамовой. Директору сделано предупреждение, а педагог получил выговор.