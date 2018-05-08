Члены семьи Акифа Човдарова подали апелляционную жалобу по поводу имущества - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, на закрытом процессе адвокат Акифа Човдарова Кямандар Насибов и другие адвокаты выступили с ходатайством. Они потребовали отправить дело на частичное дополнительное расследование.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Очередной процесс назначен на 22 мая.

***17:09

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова А.Човдарова привели под надзором врача.

Сначала уточнили анкетные данные обвиняемых лиц.

Затем на суде стало известно, что наряду с обвиняемыми лицами, апелляционную жалобу также подали потерпевшие Джафар Сафаров, Гахраман Сафаров, Заур Ибрагимов и другие.

Кроме того, с апелляционной жалобой в суд также обратились члены семьи А.Човдарова - сын Руслан Човдаров, супруга Ибадет Човдарова, дочери Гюнай Амирджанова и Аида Гадымова. Их права защищает адвокат Азер Танырверди.

На процессе адвокат А.Човдарова Кямандар Насибов возбудил ходатайство. Он потребовал проведения закрытого судебного заседания и заявил, что в уголовном деле есть вопросы, связанные с государственной тайной. Ходатайство было удовлетворено.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015 году. По приговору Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на 33 млн манатов и подано представление для лишения их званий.