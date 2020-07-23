Член муниципалитета обвинен в мошенничестве

Подготовительное заседание по уголовному делу состоится в ближайшие дни

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении члена Сумгайытского муниципалитета Фарида Демирова, обвиняемого в мошенничестве.

По информации Report, дело передано на рассмотрение в Сумгайытский городской суд и находится в производстве судьи Эльчина Мамедова.

Подготовительное заседание по уголовному делу состоится в ближайшие дни.

Демиров Фарид Ислам оглы обвиняется в совершении мошенничества в отношении Османова Фархада Гейбат оглу. Ему предъявлено обвинение по статье 178.2.2 УК Азербайджана. С 23 декабря 2014 года обвиняемый является членом Сумгайытского городского муниципалитета.