Член меджлиса Партии Мусават попал в аварию - ФОТО

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, принадлежащий Садыгбейли Васифу Нияз оглы автомобиль марки "Seat" с государственным регистрационным номером "90-NS-368" столкнулся с автомобилем марки "Hundai" с государственным регистрационным номером "90-RD-541".

Инцидент произошел на проспекте Азадлыг. Выяснилось, что ДТП произошло по причине проезда автомобиля "Seat" на желтый свет светофора. В результате аварии никто не пострадал, обоим автомобилям нанесен ущерб.

По факту ведется расследование.

Садыгбейли Васиф Нияз оглы член Меджлиса Партии Мусават.