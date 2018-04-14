 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Член меджлиса Партии Мусават попал в аварию - ФОТО

    © Report

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, принадлежащий Садыгбейли Васифу Нияз оглы автомобиль марки "Seat" с государственным регистрационным номером "90-NS-368" столкнулся с автомобилем марки "Hundai" с государственным регистрационным номером "90-RD-541".

    Инцидент произошел на проспекте Азадлыг. Выяснилось, что ДТП произошло по причине проезда автомобиля "Seat" на желтый свет светофора. В результате аварии никто не пострадал, обоим автомобилям нанесен ущерб.

    По факту ведется расследование.

    Садыгбейли Васиф Нияз оглы член Меджлиса Партии Мусават.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi