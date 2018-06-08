Член банды нардаранского криминального авторитета задержан спустя 18 лет

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан преступник, разыскиваемый на протяжении 18 лет.

Как сообщает Report, Ильхан Алиев, 1971 года рождения, был членом банды криминального авторитета Балагардаша Дадашова, известного как Балагардаш Нардаранский.

В 2000 году Ильхан Алиев был объявлен в розыск по статье похищение людей УК Азербайджана. Спустя 18 лет И.Алиев был задержан.

По информации, члены преступной банды занимались похищением людей. Некоторые члены банды уже отсидели положенный срок и вышли на свободу.