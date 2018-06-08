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    Член банды нардаранского криминального авторитета задержан спустя 18 лет

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан преступник, разыскиваемый на протяжении 18 лет. 

    Как сообщает Report, Ильхан Алиев, 1971 года рождения, был членом банды криминального авторитета Балагардаша Дадашова, известного как Балагардаш Нардаранский. 

    В 2000 году Ильхан Алиев был объявлен в розыск по статье похищение людей УК Азербайджана. Спустя 18 лет И.Алиев был задержан.

    По информации, члены преступной банды занимались похищением людей. Некоторые члены банды уже отсидели положенный срок и вышли на свободу. 

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