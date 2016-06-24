Число жертв урагана в Восточном Китае возросло до 98 человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Число жертв урагана в городе Яньчэн и других районах восточной китайской провинции Цзянсу возросло до 98 человек. Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа, еще почти 800 жителей ранены.

Ураган обрушился на несколько районов провинции Цзянсу сильнейшими ливнями и градом в четверг во второй половине дня. По свидетельствам очевидцев, ветер переворачивал автомобили, ломал деревья и срывал крыши домов.

Власти направили в пострадавшие районы гуманитарную помощь, в том числе около тысячи палаток и 2 тыс. кроватей.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра в отдельных районах достигала 35 м/с.