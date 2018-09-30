Число жертв страшного ДТП в Сумгайыте достигло трех, 14 пострадали - СПИСОК - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса "Mercedes" и грузового автомобиля марки "Shagman" на участке дороги Баку-Губа, проходящей через Сумгайыт, достигло трех.

Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса Гусейнов Ровшан Тейюб оглы 1979-го года рождения, пассажирка Рзаева Раиса Дмитриевна 1955-го года рождения и пассажирка по имени Люба.

Пострадавшие:

Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения

Рзаева Илона Рауф гызы, 1950

Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967

Гасымова Сабина Карим гызы, 1968

Рудика Джакка Анатолий гызы, 1966

Кураника Виктория Олег гызы, 1988

Тарфонов Игорь Александр оглы, 1962

Буглова Варвара Силифон гызы, 1945.

Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947

Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы, 1941

Запаловная Евгения Михайл гызы, 1940

Рзаева Рая Дмитри гызы, 1951

Гулиева Светлана Кямал гызы, 1946

Максивичова Татьяна Дмитрий гызы, 1948

***12:42

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***09:54

Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком два человека погибли 15 пострадали.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

Везущий туристов из Баку в Губинский район микроавтобус, столкнулся под мостом с грузовым автомобилем марки Shacman.

В результате 17 человек получили ранения различной степени тяжести и были размещены в больницах. Двое раненых позже скончались. Десять человек помещены в реанимационное отделение.

Предварительный список погибших и раненых:

Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения

Рзаева Раиса Дмитри гызы, 1955

Рзаева Илона Рауф гызы, 1980

Тарфанов Игорь Александр оглы, 1962

Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы,

Запаловная Евгения Михаил гызы, 1940

Рзаева Рена Дмитри гызы, 1951

Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967

Гашимова Сабина Карим гызы, 1968

Родина Джакка Анатолий, 1966

Кураника Виктория Олег гызы, 1988

Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947

Буглова Варвара Джилижоу, 1945