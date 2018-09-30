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    Число жертв страшного ДТП в Сумгайыте достигло трех, 14 пострадали - СПИСОК - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

    Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса "Mercedes" и грузового автомобиля марки "Shagman" на участке дороги Баку-Губа, проходящей через Сумгайыт, достигло трех.

    Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса Гусейнов Ровшан Тейюб оглы 1979-го года рождения, пассажирка Рзаева Раиса Дмитриевна 1955-го года рождения и пассажирка по имени Люба.

    Пострадавшие:

    Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения

    Рзаева Илона Рауф гызы, 1950

    Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967

    Гасымова Сабина Карим гызы, 1968

    Рудика Джакка Анатолий гызы, 1966

    Кураника Виктория Олег гызы, 1988

    Тарфонов Игорь Александр оглы, 1962

    Буглова Варвара Силифон гызы, 1945.

    Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947

    Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы, 1941

    Запаловная Евгения Михайл гызы, 1940

    Рзаева Рая Дмитри гызы, 1951

    Гулиева Светлана Кямал гызы, 1946

    Максивичова Татьяна Дмитрий гызы, 1948

    ***12:42

    Добавлено видео

    ***09:54

    Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком два человека погибли 15 пострадали.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

    Везущий туристов из Баку в Губинский район микроавтобус, столкнулся под мостом с грузовым автомобилем марки Shacman.

    В результате 17 человек получили ранения различной степени тяжести и были размещены в больницах. Двое раненых позже скончались. Десять человек помещены в реанимационное отделение.

    Предварительный список погибших и раненых:

    Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения

    Рзаева Раиса Дмитри гызы, 1955

    Рзаева Илона Рауф гызы, 1980

    Тарфанов Игорь Александр оглы, 1962

    Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы,

    Запаловная Евгения Михаил гызы, 1940

    Рзаева Рена Дмитри гызы, 1951

    Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967

    Гашимова Сабина Карим гызы, 1968

    Родина Джакка Анатолий, 1966

    Кураника Виктория Олег гызы, 1988

    Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947

    Буглова Варвара Джилижоу, 1945

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