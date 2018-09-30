Число жертв страшного ДТП в Сумгайыте достигло трех, 14 пострадали - СПИСОК - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса "Mercedes" и грузового автомобиля марки "Shagman" на участке дороги Баку-Губа, проходящей через Сумгайыт, достигло трех.
Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП скончались водитель микроавтобуса Гусейнов Ровшан Тейюб оглы 1979-го года рождения, пассажирка Рзаева Раиса Дмитриевна 1955-го года рождения и пассажирка по имени Люба.
Пострадавшие:
Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения
Рзаева Илона Рауф гызы, 1950
Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967
Гасымова Сабина Карим гызы, 1968
Рудика Джакка Анатолий гызы, 1966
Кураника Виктория Олег гызы, 1988
Тарфонов Игорь Александр оглы, 1962
Буглова Варвара Силифон гызы, 1945.
Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947
Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы, 1941
Запаловная Евгения Михайл гызы, 1940
Рзаева Рая Дмитри гызы, 1951
Гулиева Светлана Кямал гызы, 1946
Максивичова Татьяна Дмитрий гызы, 1948
***12:42
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***09:54
Сумгайыт. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком два человека погибли 15 пострадали.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.
Везущий туристов из Баку в Губинский район микроавтобус, столкнулся под мостом с грузовым автомобилем марки Shacman.
В результате 17 человек получили ранения различной степени тяжести и были размещены в больницах. Двое раненых позже скончались. Десять человек помещены в реанимационное отделение.
Предварительный список погибших и раненых:
Талыбзаде Чингиз Тофик оглы, 1964-го года рождения
Рзаева Раиса Дмитри гызы, 1955
Рзаева Илона Рауф гызы, 1980
Тарфанов Игорь Александр оглы, 1962
Исмайлова Тамара Гаджишабан гызы,
Запаловная Евгения Михаил гызы, 1940
Рзаева Рена Дмитри гызы, 1951
Мамедова Эльвира Иван гызы, 1967
Гашимова Сабина Карим гызы, 1968
Родина Джакка Анатолий, 1966
Кураника Виктория Олег гызы, 1988
Мамедова Людмила Андрей гызы, 1947
Буглова Варвара Джилижоу, 1945
Valeh DadaşovАвтор новости