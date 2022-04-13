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Число жертв ливней в ЮАР достигло 253

Число жертв ливней в ЮАР достигло 253 Число людей, погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими наводнений в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР, достигло 253.
Происшествия
13 апреля 2022 г. 17:15
Число жертв ливней в ЮАР достигло 253

Число людей, погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими наводнений в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР, достигло 253.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на главу службы здравоохранения провинции Номагугу Симелане.

За сутки в районе города Дурбан выпало в среднем 300 мм осадков, что вдвое больше прежнего рекорда и вызвано воздействием необычного для этих широт субтропического циклона.

Пострадавшим предоставляется временное жилье, они обеспечиваются питанием и медицинской помощью.

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Версия на английском языке Heavy rains in South Africa claim 253 lives

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