Число жертв ливней в ЮАР достигло 253

Число людей, погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими наводнений в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР, достигло 253.

Число людей, погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими наводнений в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР, достигло 253.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на главу службы здравоохранения провинции Номагугу Симелане.

За сутки в районе города Дурбан выпало в среднем 300 мм осадков, что вдвое больше прежнего рекорда и вызвано воздействием необычного для этих широт субтропического циклона.

Пострадавшим предоставляется временное жилье, они обеспечиваются питанием и медицинской помощью.