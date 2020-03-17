Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

Правительство поставило в регионы 427 тыс. тест-систем на выявление коронавируса.

Из всех зараженных 104 случая - завозные, 10 заразились уже на территории РФ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.