Число удовлетворенных судебных исков ​ANS против НСТР достигло 11

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе независимой телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба была частично удовлетворена, решение Сабаильского районного суда аннулировано. Дело для пересмотра было направлено в суд первой инстанции.

Отметим, что генеральный директор независимой телерадиокомпании ANS Миршахин Агаев подал жалобу на решения НСТР №10/3 от 13 октября 2015 года, подписанное председателем совета Нушираваном Магеррамли, и обратился в Сабаильский районный суд с требованием ликвидировать данное решение. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, М.Агаев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что ранее в Бакинском апелляционном суде состоялись судебные заседания по 10 апелляционным жалобам ANS против НСТР. На данных заседаниях решения Сабаильского районного суда были аннулированы, апелляционные жалобы частично удовлетворены, дела для пересмотра направлены в суд первой инстанции.