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    Число раненых в результате взрыва на заводе в Азербайджане достигло 20 человек - ОБНОВЛЕНО

    Состояние одного из них оценивается как тяжелое

    ***16:42

    Ширван. 26 июля. REPORT.AZ/ Число раненых в результате взрыва, произошедшего на ширванском заводе "Араз" министерства оборонной промышленности, доставленных в Ширванскую городскую центральную больницу, достигло 20 человек. 

    Об этом региональному корреспонденту Report сообщили в больнице.

    Согласно информации, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Пять человек были выписаны после оказания им амбулаторной помощи.

    В больнице также заявили, что из-за пробок на дороге, ведущей к месту происшествия, в передвижении машин скорой помощи возникли серьезные проблемы.

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