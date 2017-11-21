Число пострадавших в результате ДТП в Геранбойском районе достигло 13 человек - ОБНОВЛЕНО

Геранбой. 21 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате аварии в Геранбойском районе достигло 13 человек.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинскую городскую детскую больницу №2 поступили еще четверо пострадавших.

В результате ДТП один из пассажиров, житель села Кяляк Геранбойского района Кянан Новруз оглу Мамедов 2003 г.р. находится в шоковом состоянии. На данный момент его лечение в Геранбойской центральной районной больнице продолжается.

Имена восьми раненых уже известны:

Орхан Сарван оглу Сулейманов (1997)

Шабнам Сабит гызы Гулиева (1999)

Садегюль Гасан гызы Байрамова (1991)

Нушаба Мамедова (1988)

Рамин Назим оглу Алиев (1986)

Гусейн Садиг оглу Гулиев (2002)

Шабнам Мехман гызы (1992)

Кянан Новруз оглу Мамедов (2003).

***19:55

Геранбой. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через город Делимамедли Геранбойского района отрезке магистрали Баку-Газах.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали 9 человек. Раненые доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.