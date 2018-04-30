Число пострадавших в результате аварии пассажирского автобуса в Дашкесане достигло 6-ти - ОБНОВЛЕНО

Дашкесан. 30 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с автомобилем марки ВАЗ-2106 на трассе Дашкесан-Гянджа достигло 6 человек.

Как сообщает западное бюро Report, среди них 11-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Пострадавшие в ДТП Заргялям Вердиева 1965 г.р., Чапай Алиев 1957 г.р., Захид Алиев 1964 г.р. и Эльшан Гурбанов 1967 г.р. были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Гянджи, а двое малолетних, имена которых пока еще не известны, были доставлены в Гянджинскую городскую детскую больницу № 2.

Состояние раненых оценивается как средней тяжести. В результате аварии один из трех пассажиров легкового автомобиля ВАЗ-2106 получил легкие ранения. Ему была оказана амбулаторная помощь на месте происшествия.

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Дашкесан. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе пассажирский микроавтобус попал в ДТП.

Как передает западное бюро Report, микроавтобус столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2106 на 18-ом км автомагистрали Дашкесан-Гянджа.

В результате аварии 4 человека получили повреждения. Раненых доставили в больницу.

По факту ведется расследование