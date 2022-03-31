О нас
Аудио новости

Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло четырех

Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло четырех Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло 4 человек.
Происшествия
31 марта 2022 г. 20:08
Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло четырех

Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло 4 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что 31 марта около 12 часов в результате обрушения части здания полной средней школы №3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики погибли трое рабочих Бабекского районного управления Государственного комитета градостроительства и архитектуры, а один человек был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Позже в результате поисково-спасательных работ из-под обломков здания было извлечено тело еще одного человека.

Погибшие:

Гадир Сулейманов 2000 года рождения

Гасан Алиев 1972 года рождения

Ибрагим Магеррамов 1961 года рождения

Асаф Рустамов 1988 года рождения

Раненый:

Алы Алиев 1996 года рождения.

"В настоящее время в Бабекской районной прокуратуре продолжается расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Death toll from Nakhchivan school collapse put at four
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda məktəbin uçması nəticəsində ölən şəxslərin sayı 4-ə çatıb - RƏSMİ

Экслюзивные новости

Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
30 марта 2022 г. 16:42
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
30 марта 2022 г. 12:25
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi