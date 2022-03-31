Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло четырех

Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло 4 человек.

Число погибших в результате обрушения школы в Нахчыване достигло 4 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что 31 марта около 12 часов в результате обрушения части здания полной средней школы №3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики погибли трое рабочих Бабекского районного управления Государственного комитета градостроительства и архитектуры, а один человек был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Позже в результате поисково-спасательных работ из-под обломков здания было извлечено тело еще одного человека.

Погибшие:

Гадир Сулейманов 2000 года рождения

Гасан Алиев 1972 года рождения

Ибрагим Магеррамов 1961 года рождения

Асаф Рустамов 1988 года рождения

Раненый:

Алы Алиев 1996 года рождения.

"В настоящее время в Бабекской районной прокуратуре продолжается расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.