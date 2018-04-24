Число погибших в результате ДТП в Шемкире достигло двух человек - ОБНОВЛЕНО

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Шемкир. 24 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Шемкирском районе достигло двух человек.

Как сообщает западное бюро Report, еще 2 человека получили травмы.

По информации, погибшими являются водитель автомобиля "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 57 CA 646, житель села Сабиркенд Эмин Тахир оглу Мамедов 1987 г.р. и Аяз Дилан оглу Аллахвердиев 1990 г.р.

Ранены жители села Сабиркенд Эламин Эльчин оглу Амирасланов 1998 г.р. и его двоюродный брат Хайям Мубариз оглу Амирасланов 1996 г.р.

Получившие травмы доставлены в частную больницу Гянджи.

***18:14

Шемкир. 24 апреля. REPORT.AZ/ В результате произошедшего в Шемкире ДТП погиб водитель.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Дюерли.

Потеряв управление, водитель врезался в ограждение. В результате аварии водитель погиб на месте ДТП.

Личность водителя устанавливается.

По факту ведется расследование.