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    Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6 - СПИСОК - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

    Установлены личности погибших и раненых© Report

    Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6, установлены личности.

    Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие являются членами и родственниками одной семьи и в то же время жителями села Ляж Лянкяранского района.

    Список погибших:

    Асланов Фаиг,

    Асланов Фикрет,

    Асланов Марзия,

    Асланова Ханымгюль,

    Асланов Намиг,

    Асланова Месме.

    Раненые:

    Асланов Ульви Фаиг оглы, 7 лет

    Водитель "Shacman" Джафаров Натиг Таваккюль оглы

    ***18:45

    Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 5.

    Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие находились на автомобиле марки "Mitsubishi".

    Один раненый был доставлен в детскую больницу.

    Двое из погибших мужчины, остальные женщины.

    ***18:33

    Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает Южное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Герметук Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара.

    Согласно данным, грузовик марки "Shacman" столкнулся с легковыми автомобилями "ВАЗ-21015" и "Mitsubishi". В результате ДТП 3 человека погибли, 2 ранены.

    По факту ведется расследование

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