Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6 - СПИСОК - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6, установлены личности.
Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие являются членами и родственниками одной семьи и в то же время жителями села Ляж Лянкяранского района.
Список погибших:
Асланов Фаиг,
Асланов Фикрет,
Асланов Марзия,
Асланова Ханымгюль,
Асланов Намиг,
Асланова Месме.
Раненые:
Асланов Ульви Фаиг оглы, 7 лет
Водитель "Shacman" Джафаров Натиг Таваккюль оглы
***18:45
Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 5.
Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие находились на автомобиле марки "Mitsubishi".
Один раненый был доставлен в детскую больницу.
Двое из погибших мужчины, остальные женщины.
***18:33
Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Южное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Герметук Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара.
Согласно данным, грузовик марки "Shacman" столкнулся с легковыми автомобилями "ВАЗ-21015" и "Mitsubishi". В результате ДТП 3 человека погибли, 2 ранены.
По факту ведется расследование
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook