Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6 - СПИСОК - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

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Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 6, установлены личности.

Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие являются членами и родственниками одной семьи и в то же время жителями села Ляж Лянкяранского района.

Список погибших:

Асланов Фаиг,

Асланов Фикрет,

Асланов Марзия,

Асланова Ханымгюль,

Асланов Намиг,

Асланова Месме.

Раненые:

Асланов Ульви Фаиг оглы, 7 лет

Водитель "Shacman" Джафаров Натиг Таваккюль оглы

***18:45

Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ДТП в Лянкяране достигло 5.

Как сообщает Южное бюро Report, все погибшие находились на автомобиле марки "Mitsubishi".

Один раненый был доставлен в детскую больницу.

Двое из погибших мужчины, остальные женщины.

***18:33

Лянкяран. 31 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Южное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Герметук Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара.

Согласно данным, грузовик марки "Shacman" столкнулся с легковыми автомобилями "ВАЗ-21015" и "Mitsubishi". В результате ДТП 3 человека погибли, 2 ранены.

По факту ведется расследование