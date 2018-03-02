 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в пожаре в наркологическом центре в Баку достигло 25 человек

    Проводимые мероприятия находятся под личным контролем президента Азербайджана© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, МЧС, МВД и Минздрав Азербайджана распространили вторую официальную информацию в связи с пожаром, который произошел в Республиканском наркологическом центре в Баку.

    Как сообщает Report, в информации говорится:

    "2 марта 2018 года в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

    На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел.

    Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

    Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре Минздрава.

    В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара были найдены тела 25 человек.

    По факту Генпрокуратурой безотлагательно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Кроме того, создана следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

    По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.

    Проводимые мероприятия находятся под личным контролем президента Азербайджана".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi