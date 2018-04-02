Число погибших в недавнем тяжелом ДТП в Лянкяране достигло 7 человек

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Лянкяран. 2 апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате тяжелого ДТП в Лянкяране 31 марта достигло 7 человек.

Как сообщает южное бюро Report, размещенный в больницу с травмами 7-летний Асланов Ульви Фаиг оглы сегодня скончался в больнице.

Отметим, что все погибшие - члены одной семьи и близкие родственники. Все они жители лянкяранского села Леж.

Напомним, что авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гярмятюк Лянкяранского района отрезке магистрали Алят-Астара. Грузовик марки Shacman столкнулся с легковыми автомобилями ВАЗ-21015 и Mitsubishi. Все находившиеся в Mitsubishi погибли.

Список погибших:

Асланов Фикрет Ширали оглы 1966 г.р.,

Асланов Намик Ширали оглы 1968 г.р.,

Асланов Фаиг Тофик оглы 1976 г.р.,

Асланова Ханымгюль,

Асланова Марзия,

Асланова Васма,

Асланов Ульви Фаиг оглы (7 лет)

Раненый:

Водитель Shacman Джафаров Натиг Тевеккюль оглы