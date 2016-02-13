Число погибших в аварии в Газахском районе выросло до 3 человек - ФОТО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в аварии в Газахском районе выросло до 3 человек.

Как сообщает Report, скончался пострадавший в аварии на автомагистрали Баку-Газах 34-летний Ниямеддин Велиев.

Отметим, что автомобиль, двигавшийся на большой скорости, врезался в тротуар, в результате чего скончались водитель - житель Газахского района 35-летний Эльфаг Бейимов и пассажир 25-летний Ширхан Ахмедов. Остальные 3 пассажира - 22-летний Сянан Аббасзаде, 34-летний Ниямеддин Велиев и 21-летний Видади Мамедов с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Газахский диагностический центр.

По факту ведется расследование.