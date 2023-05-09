Число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19

В Курганской области при пожарах погибли 19 человек.

В Курганской области при пожарах погибли 19 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в медицинских службах.

"Число погибших достигло 19. Еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

7 мая в ряде населенных пунктов Курганской области возникли масштабные природные пожары, в регионе введен режим ЧС. Была объявлена эвакуация жителей деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, Кодское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана. В результате пожаров в населенных пунктах области огнем уничтожено 42 дома.

Тушение осложняется сильными порывами ветра до 20 м/с и аномально жаркой погодой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").