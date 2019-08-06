Число отравившихся на свадьбе в Габале достигло 89 человек, заведено уголовное дело

Агентство продовольственной безопасности и Генпрокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи с массовым отравлением на свадебном торжестве в Габале.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Восемьдесят девять из приблизительно 500 человек, участвовавших на свадебном торжестве в селе Заргарли Габалинского района, обратились в медицинские учреждения с диагнозом "отравление". Среди госпитализированных – 19 женщин и 8 лиц, не достигших совершеннолетия. При участии сотрудников полиции, а также регионального отделения Агентства продовольственной безопасности был незамедлительно проведен осмотр места происшествия, взяты пробы еды.

Восьмидесяти восьми пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой. Продолжается лечение одного пострадавшего в стационарных условиях. Продолжаются необходимые следственные мероприятия для выявления круга виновных лиц и привлечения их к ответственности.

По факту в районной прокуратуре были возбуждены уголовные дела по статьям 200.3 (изготовление и продажа некачественной продукции) и 314.1 (халатность), назначены экспертизы, чтобы выяснить причину массового отравления".