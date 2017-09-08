Число отравившихся на свадьбе в Товузе увеличилось до 51 человека - ФОТО - СПИСОК

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Товуз. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован полный список лиц, обратившихся в больницу в связи с отравлением в доме торжеств "Туран" в Товузском районе.

Западное бюро Report представляет полный список:

1. Аббасов Салман Шукюр оглу (1996)

2. Гасымов Салим Гумбат оглу (1954)

3. Мамедов Эльшад Байрам оглу (1983)

4. Ибрагимова Рена Алыискендер гызы (1966)

5. Аскерова Расмия Тейар гызы (1974)

6. Ибрагимов Назим Мубариз оглу (1998)

7. Ибрагимов Узеир Рза оглу (1995)

8. Рустамова Асия Исмаил гызы (1988)

9. Мамедова Гюльтекин Гусейн гызы (1989)

10. Ибрагимова Кюбра Рза гызы (1996)

11. Асланова Махбуба Узеир гызы (1980)

12. Гусейнова Гюльнар Анар гызы (2001)

13. Джафаров Вюсал Черкез оглу (1989)

14. Байрамов Эмир Иса оглу (1963)

15. Мамедов Айдын Заман оглу (1944)

16. Гасанов Васиф Магеррам оглу (1983)

17. Гасанов Гамлет Магеррам оглу (1984)

18. Гусейнова Гюнай Зиреддин гызы (1983)

19. Мамедов Шахин Бахадур оглу (1958)

20. Гусейнова Кямиля Низами гызы (2004)

21. Гусейнова Адиля Низами гызы (2008)

22. Мамедов Зохраб Насреддин оглу (1986)

23. Mамедов Эльман Насреддин оглу (1984)

24. Багиров Акиф Мирдамет оглу (1990)

25. Гасымова Эльмира Гумбат гызы (1958)

26. Исмайлов Самир Исмаил оглу (1990)

27. Мамедова Новрастда Исмаил гызы (1968)

28. Ильясов Физули (1963)

29. Гашимов Сабухи (1978)

30. Гаджиев Туран Октай оглу (1991)

31. Мамедов Нариман Искендер оглу (1968)

32. Танрывердиева Пери Аслан гызы (1993)

33. Ахмедова Тюркан Тофик гызы (1992)

34. Исмайлов Ниджат Айдын оглу (2008)

35. Абдиев Турал Сабир оглу (2004)

36. Исмайлова Дунья Айдын гызы (2005)

37. Исмайлова Айтадж Айдын гызы (2006)

38. Аскеров Эльнур Вугар оглу (2011)

39. Гусейнова Ламия Низами гызы (2004).

27 из названных лиц оказана медпомощь, и они отпущены домой, лечение 12 человек продолжается.

Как сообщают врачи, жизни больных ничего не угрожает.

Отметим, что еще 12 обратившимся была оказана амбулаторная помощь бригадой врачей станции скорой неотложной помощи:

40. Нуриева Лятафят Ниязи гызы (1967)

41. Аскерова Нармина Абдулла гызы (1998)

42. Мамедов Алим Нариман оглу (1987)

43. Абдуллаева Тахира Гасан гызы (1965)

44. Абдуллаев Акиф Джахангир оглу (1960)

45. Ниязов Низами Мухтар оглу (1974)

46. Оруджов Октай Физули оглу (2002)

47. Турабов Орхан Гасым оглу (1980)

48. Гусейнова Севда Надир гызы (1965)

49. Мамедов Ильхам Тахир оглу (1954)

50. Ахмедов Аловсат Идрис оглу (1948)

51. Нагиева Гюландам Тапдыг гызы (1961)

Напомним, что ранее сообщалось о массовом отравлении в Товузском районе. Инцидент был зарегистрирован во время свадьбы в доме торжеств "Туран".

По первоначальным данным, около 20 пострадавших были размещены в Товузской районной центральной больнице, им оказана медпомощь.

Причина отравления неизвестна. По факту ведется расследование.