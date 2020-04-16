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Названо число оштрафованных за нарушение карантина водителей

Число оштрафованных за нарушение карантина водителей в Азербайджане

© Report

С 00:00 15 апреля по 00:00 16 апреля 2020 года за нарушение особого карантинного режима 2 923 передвигавшихся в транспортных средствах гражданина были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 22 859 участников движения.

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