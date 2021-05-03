Число лиц, привлеченных к административной ответственности в прошлом году

Это на 16,8% больше, чем в 2019 году

По данным Министерства юстиции Азербайджанской Республики, в 2020 году в судах первой инстанции было рассмотрено 74 тыс. дел об административных правонарушениях.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 16,8% больше, чем в 2019 году.

По сравнению с предыдущим годом число привлеченных к ответственности лиц увеличилось на 33,4% и составило 54,8 тысяч человек. На 48,6% привлеченных к административной ответственности лиц наложен административный штраф, на 16,6% - ограничение специального права, предоставленного физическому лицу, на 16,5% - административный арест, 1,5% - привлечены к общественным работам, на 16,8% - наложены другие виды взыскания.