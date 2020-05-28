Число граждан Азербайджана, подвергшихся расистским нападкам в Германии - ЭКСКЛЮЗИВ

В 2019 году в Германии 23 гражданина Азербайджана подверглись расистским и политическим нападкам.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел Германии.

Во время этих инцидентов один из наших соотечественников умер, 20 получили различные травмы, включая две тяжелые.

Подвергшиеся нападению - граждане Азербайджана в возрасте 25-47 лет. Эти факты были зарегистрированы в германских землях Северный Рейн - Вестфалия, Бавария и Саксония. Во время последнего нападения погибла 33-летняя женщина. Инцидент зарегистрирован в городе Лемго. Неизвестный велосипедист в маске бросил горящую тряпку на голову стоявшей поблизости женщины, которая позже умерла от полученных ожогов.

По информации МВД Германии, в минувшем году в стране произошло 41 177 преступлений на политической почве, что на 14% больше по сравнению с 2018 годом.

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, более половины из 22 342 зарегистрированных в 2019 году преступлений на политической почве совершены радикальными националистами.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2018 годом, в 2019 году на 9,4% больше было совершено преступлений правого толка.

Министр сообщил, что среди совершенных радикальными националистами преступлений 63,8% - пропагандистские преступления, 13,7% - совершены провокаторами, 4,9% - с причинением вреда имуществу, 4,4% - связаны с насилием.

Х.Зеехофер отметил, что работы ведутся в контексте борьбы с преступностью расистского и политического толка. Осенью в рамках этой борьбы будут проведены важные мероприятия, а в начале будущего года этот вопрос обсудят на Федеральном собрании.