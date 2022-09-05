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Число привлеченных к ответственности по "Тертерскому делу" достигло 17 человек

Число привлеченных к ответственности по "Тертерскому делу" достигло 17 человек Число привлеченных к уголовной ответственности по "Тертерскому делу" достигло 17 человек.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 11:49
Число привлеченных к ответственности по Тертерскому делу достигло 17 человек

Число привлеченных к уголовной ответственности по "Тертерскому делу" достигло 17 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

С момента возобновления производства по уголовным делам, 17 человек были привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК АР, в отношении 12 из них решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один объявлен в розыск, а четверо были заключены под стражу ранее за совершение других преступлений.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin sayı 17-yə çatıb

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