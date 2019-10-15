Числившиеся пропавшими без вести в Баку уехали за границу

В Баку числившиеся пропавшими без вести двое лиц уехали за границу.

Как сообщает Report, некоторое время назад родственники жителя Сабунчинского района Р.Гаджиева и жителя Хатаинского района Т.Ахмедова сообщили сотрудникам правоохранительных органов об их исчезновении.

В ходе расследования, проведенного управлением уголовного розыска Главного управления полиции города Баку было установлено, что эти лица в разные даты пересекли границу в направлении Грузии.

Расследование по факту продолжается.