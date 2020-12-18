В Азербайджане чиновник арестован за взятку

Органы прокуратуры ведут работу по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своими незаконными действиями нарушают права граждан и подрывают авторитет государственных органов.

Органы прокуратуры ведут работу по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своими незаконными действиями нарушают права граждан и подрывают авторитет государственных органов.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в результате безотлагательных мер, проведенных на основании жалобы гражданина на противоправные действия Мамедова Оруджа Нусрат оглу, занимавшего должность председателя медико-социальной экспертной комиссии №7 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий был установлен факт получения Оруджем Мамедовым взятки в размере 500 манатов, переданной через Джаббарову Минаввер Джалил гызы, работавшую главным специалистом в Абшеронском районном отделении Государственного фонда социальной защиты.

17 декабря 2020 года Орудж Мамедов был признан виновным по статьям Уголовного кодекса 311.2 и 312-1.1, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.