О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане чиновник арестован за взятку

В Азербайджане чиновник арестован за взятку Органы прокуратуры ведут работу по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своими незаконными действиями нарушают права граждан и подрывают авторитет государственных органов.
Происшествия
18 декабря 2020 г. 15:35
В Азербайджане чиновник арестован за взятку
0 : 00
0 : 00

Органы прокуратуры ведут работу по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц, которые своими незаконными действиями нарушают права граждан и подрывают авторитет государственных органов.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в результате безотлагательных мер, проведенных на основании жалобы гражданина на противоправные действия Мамедова Оруджа Нусрат оглу, занимавшего должность председателя медико-социальной экспертной комиссии №7 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий был установлен факт получения Оруджем Мамедовым взятки в размере 500 манатов, переданной через Джаббарову Минаввер Джалил гызы, работавшую главным специалистом в Абшеронском районном отделении Государственного фонда социальной защиты.

17 декабря 2020 года Орудж Мамедов был признан виновным по статьям Уголовного кодекса 311.2 и 312-1.1, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirliyin vəzifəli əməkdaşı rüşvətə görə həbs edildi

Новости партнеров

Самое важное

Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
18 декабря 2020 г. 10:45
Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi