Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться

Заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий.
Как передает Report, об этом сообщил начальник инспекции по надзору за безопасным выполнением работ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Государственного агентства по промышленному и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльтун Гасанов во время тренинга для журналистов.
По его словам, на заправочных станциях должна быть определенная безопасная зона: "Однако расстояния от заправочных станциях могут варьироваться в зависимости от автомобилей, которые заправочная станция обслуживает ежедневно. Для операторов АЗС проводятся специальные курсы. На заправочных станциях должны быть размещены информационные таблички с разъяснением опасных ситуаций".