Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться

Заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий.

Заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий.

Как передает Report, об этом сообщил начальник инспекции по надзору за безопасным выполнением работ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Государственного агентства по промышленному и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльтун Гасанов во время тренинга для журналистов.

По его словам, на заправочных станциях должна быть определенная безопасная зона: "Однако расстояния от заправочных станциях могут варьироваться в зависимости от автомобилей, которые заправочная станция обслуживает ежедневно. Для операторов АЗС проводятся специальные курсы. На заправочных станциях должны быть размещены информационные таблички с разъяснением опасных ситуаций".