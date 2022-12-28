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Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться

Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться Заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий.
Происшествия
28 декабря 2022 г. 12:56
Представитель МЧС: Расстояния между заправочными станциями и зданиями могут варьироваться

Заправочные станции должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий.

Как передает Report, об этом сообщил начальник инспекции по надзору за безопасным выполнением работ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Государственного агентства по промышленному и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльтун Гасанов во время тренинга для журналистов.

По его словам, на заправочных станциях должна быть определенная безопасная зона: "Однако расстояния от заправочных станциях могут варьироваться в зависимости от автомобилей, которые заправочная станция обслуживает ежедневно. Для операторов АЗС проводятся специальные курсы. На заправочных станциях должны быть размещены информационные таблички с разъяснением опасных ситуаций".

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: "Yanacaqdoldurma məntəqələri tikililərdən ən azı 50 metr aralıda olmalıdır"

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