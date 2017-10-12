Чингиз Ганизаде отозвал исковое заявление против Галиба Салахзаде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде на процессе было объявлено, что депутат Чингиз Ганизаде забрал исковое заявление против бывшего депутата Галиба Салахзаде.

Как передает Report, судья Зия Ширинов сообщил, что Ч.Ганизаде направил это заявление в суд.

Суд вынес решение о возвращении заявления.

***10:39

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде сегодня на суде заберет заявление по иску в порядке особого обвинения против бывшего депутата Галиба Салахзаде. Пока мы не отозвали иск".

Об этом сообщил Report адвокат Ч. Ганизаде Рафиг Мустафаев.

По его словам, судебный процесс по иску состоится сегодня в 15:00 в Сабунчинском районном суде: "Мой подзащитный Чингиз Ганизаде сказал мне, чтобы я сегодня на суде забрал заявление. И я отзову иск в ходе судебного заседания. Уже внесена ясность в вопрос. Было установлено, что сказанное Галибом Салахзаде не соответствует действительности. Г. Салахзаде и сам признал это в прессе. Поэтому Чингиз муаллим сообщил, что Галиб Салахзаде несерьезный человек, не держит слова и он не может позволить себе присоединиться к нему".

Отметим, что Ч. Ганизаде требовал привлечь к уголовной ответственности Г. Салахзаде по статье 147 (Клевета) Уголовного кодекса. Причиной обращения в суд указываются серьезные обвинения против Ч. Ганизаде, озвученные недавно Г. Салахзаде в прессе.