Четырем сотрудникам органов внутренних дел присвоены высшие специальные звания

Четырем сотрудникам органов внутренних дел присвоены высшие специальные звания.

Четырем сотрудникам органов внутренних дел присвоены высшие специальные звания.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал на заседании коллегии, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2023 года и предстоящим задачам.

Министр с удовлетворением отметил, что распоряжениями президента, всегда высоко оценивающего деятельность органов внутренних дел, за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и порядка 38 сотрудников и военнослужащих удостоены государственных наград, а четырем занимающим руководящие должности сотрудникам присвоены высшие специальные звания.