Четырем сотрудникам органов внутренних дел присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал на заседании коллегии, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2023 года и предстоящим задачам.
Министр с удовлетворением отметил, что распоряжениями президента, всегда высоко оценивающего деятельность органов внутренних дел, за особые заслуги в обеспечении общественной безопасности и порядка 38 сотрудников и военнослужащих удостоены государственных наград, а четырем занимающим руководящие должности сотрудникам присвоены высшие специальные звания.