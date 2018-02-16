Четырёхлетняя азербайджанка замёрзла насмерть в детском саду в Москве - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В пятницу в одном из детских садов Московской области умерла 4-летняя девочка. По предварительным данным, трагедия произошла во время прогулки.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошёл во время утренней прогулки в детском саду, входящем в образовательное учреждение №2120. По предварительным данным, девочка отстала от основной группы, когда воспитатель заводила детей обратно в здание. Отсутствие ребёнка воспитатель заметила только в садике. Женщина вернулась на улицу и увидела девочку лежащей без сознания.

По факту смерти ребёнка в детском саду в Москве было возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщила Петренко.

По сведениям RT, девочку пыталась реанимировать медсестра образовательного учреждения.

«К медсестре обратились воспитатели, они сказали, что девочке стало плохо на прогулке, — сообщил RT cобеседник в силовой структуре. — После того как медсестра поняла, что не сможет реанимировать девочку, были вызваны врачи из ЦРБ (Центральной районной больницы. — ред).

Отмечается, что точную причину смерти удастся установить после вскрытия.

Как рассказала RT директор детского сада Алла Шурухина, следователи предварительно установили причину смерти как «биологическую».

«Большая трагедия для семьи. Идут следственные действия. Пока у меня только одна информация от следствия — что это внезапная смерть. Биологическая», — сказала она.

Две версии гибели

По данным СМИ, воспитатели просто забыли девочку на улице, и она замёрзла. Сотрудники детсада на допросе рассказали другую версию произошедшего. Около полудня воспитательница объявила малышам о завершении прогулки. Когда группа стала заходить в садик, женщина заметила отсутствие одного ребёнка. Дети сказали женщине, что девочка пошла собирать игрушки в домик, где чуть раньше она играла с остальными ребятами.

Воспитательница пошла за малышкой, однако внутри открытой веранды её не было. Тогда женщина обошла домик и за ним в сугробе увидела тело девочки. Та лежала на спине и не подавала признаков жизни.

«Случилась большая трагедия: во время прогулки на территории скончался ребёнок-дошкольник. Я хочу выразить соболезнования семье девочки. По информации директора школы, прогулка проводилась в штатном режиме под присмотром двух воспитателей.

Несмотря на присутствие медицинского работника и быстрый приезд скорой помощи, спасти ребёнка не удалось», — рассказал RT один из сотрудников детского сада.

Дело о гибели четырёхлетней девочки в детском саду на территории Новой Москвы взял на контроль Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович.

«Мы немедленно взяли это дело на контроль. По одной из версий, девочку забыли на улице, и она замёрзла, по другой — ей стало плохо, и она скончалась до приезда скорой помощи. Сейчас идут следственные действия, проводятся опросы свидетелей, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Когда станет ясно, была ли халатность с чьей-то стороны, тогда можно будет принимать решение, — сообщил он ТАСС.

Ребёнок был здоров

Как сообщают источники, девочка родилась в Москве в азербайджанской семье, в которой есть ещё два ребёнка — 6-летний мальчик, который ходит в этот же детский сад, и 9-летняя дочка, которая учится в школе. Родители официально нигде не работают, и семья живёт на доходы с продажи овощей и фруктов.

По данным СМИ, глава семейства в беседе со следователями рассказал, что погибший ребёнок не наблюдался у доктора и ничем не болел. Однако несколько дней назад родители обнаружили на теле малышки синяки, а сама девочка в последнее время не хотела идти в детский сад и плакала, из-за чего папе приходилось забирать её пораньше.

Родители других детей на месте происшествия пожаловались на переполненность детского сада. Так, одна из мам заявила, что вместо 28 человек по нормативам в группу собирали до 40 детей разного возраста.