Четыре студентки БГУ отравились от употребления суши

4 студента Бакинского государственного университета отравились от употребления суши

Четыре студентки Бакинского государственного университета отравились от употребления суши.

По информации, полученной Report, пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр (КМЦ) с диагнозом "отравление".

Как заявил в ответ на запрос Report начальник отдела по связям с общественностью (КМЦ) Эльнур Хидаятоглу, один из четырех отравившихся выписан домой.

По его словам, три человека разместили в соответствующее отделение. Им промыли желудок и подключили к системе, их состояние оценивается как средней тяжести. По словам студентов, вчера около 16:30 вечера они употребили суши в заведении, находящемся рядом с университетом и вполне вероятно, что они отравились от суши.



Отметим, что все отравившиеся студенты - девушки.