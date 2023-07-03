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Четыре человека получили резаные раны в Абшеронском районе

Четыре человека получили резаные раны в Абшеронском районе В Абшеронском районе четыре человека получили резаные раны.
Происшествия
3 июля 2023 г. 11:48
Четыре человека получили резаные раны в Абшеронском районе

В Абшеронском районе четыре человека получили резаные раны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 3 июля в районе 10 часов в полицию поступила информация о ранении четырех человек режущим предметом в селе Дигях Абшеронского района.

Так, с ранениями были госпитализированы житель села Г.Гашимов 1955 г.р., его супруга и ребенок, а также еще один житель села.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан племянник пострадавшего Г.Гашимова ранее судимый Гашимов Сархан Мирзаага оглу, 1974 г.р.

Ведется расследование.

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