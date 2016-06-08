В Папуа-Новой Гвинее полиция расстреляла четырех студентов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и семеро ранены в результате расстрела группы студентов сотрудниками полиции в Папуа-Новой Гвинее. Как передает Report, об этом сообшила телеканал ABC.

Полицейские расстреляли студентов, попытавшихся в среду утром устроить мирную демонстрацию и пройти маршем до здания парламента в столице страны городе Порт-Морсби. По словам студентов, сотрудники правопорядка не дали им выйти за пределы университетского городка и начали стрелять прямо в толпу, когда демонстранты воспрепятстовали задержанию президента студенческого совета.

По данным телеканала, студенты в течение пяти недель протестуют против политики премьер-министра страны Питера О"Нила.