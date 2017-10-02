Четыре азербайджанца сгорели при пожаре в хостеле в Украине

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Четыре уроженца Азербайджана погибли в результате пожара в запорожском хостеле в Украине, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Пожар в хостеле на территории рынка Анголенко произошел сегодня ночью. Загорелся второй этаж старого кирпичного здания. Пожар тушили около двух часов. Четыре человека погибли на месте, пятый - сторож хостела - скончался по дороге в больницу. Еще четверых, в том числе ребенка, удалось спасти.

Трое погибших азербайджанцев приехали в Запорожье из Черниговской области заниматься коммерцией. Еще один уроженец Баку должен был отправиться в Азербайджан на днях.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать включенный камин.