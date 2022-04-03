Еще четверо пострадавших при взрыве в Баку выписаны из больницы

Четверо пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку отпущены после первичной медицинской помощи.

Четверо пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку отпущены после первичной медицинской помощи.

Об этом Report заявили в TƏBİB.

Всего в течение дня на амбулаторное лечение домой было отправлено 6 человек.

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 18 человек. 15 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB.

Состояние 3 из 7 человек, находящихся в реанимации, оценивается как критическое, состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении, - как стабильно тяжелое, состояние 6 - как средней тяжести.

Обследование и лечение больных проходит под интенсивным контролем специальной профессиональной бригадой врачей.

Напомним, что инцидент был зафиксирован в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района. В результате взрыва погиб один человек, еще 31 получили ранения. Происшествие произошло из-за взрыва баллона с пропаном.