Еще четверо пострадавших при взрыве в Баку выписаны из больницы

Четверо пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку отпущены после первичной медицинской помощи.
Об этом Report заявили в TƏBİB.
Всего в течение дня на амбулаторное лечение домой было отправлено 6 человек.
В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 18 человек. 15 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB.
Состояние 3 из 7 человек, находящихся в реанимации, оценивается как критическое, состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении, - как стабильно тяжелое, состояние 6 - как средней тяжести.
Обследование и лечение больных проходит под интенсивным контролем специальной профессиональной бригадой врачей.
Напомним, что инцидент был зафиксирован в ночном клубе, расположенном по адресу Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильского района. В результате взрыва погиб один человек, еще 31 получили ранения. Происшествие произошло из-за взрыва баллона с пропаном.