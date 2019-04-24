​Четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Бабека

В Низаминском районе Баку четверо человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей.
Как передает Report, инцидент произошел на проспекте Бабека.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
В Низаминском районе Баку четверо человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей.
Как передает Report, инцидент произошел на проспекте Бабека.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
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Orxan RasifoğluАвтор новости