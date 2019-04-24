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Четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Бабека

​Четверо пострадали в результате ДТП на проспекте Бабека

В Низаминском районе Баку четверо человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

Как передает Report, инцидент произошел на проспекте Бабека.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. 

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