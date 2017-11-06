Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Четверо граждан Азербайджана задержаны в Казахстане за браконьерство.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, казахстанские пограничники регионального управления береговой охраны изъяли крупную партию рыбы осетровых пород и задержали браконьеров.

Согласно информации, подняты на борт сети общей длиной 27 500 м, задержаны пятеро казахстанцев и четверо граждан Азербайджана, промышлявших браконьерской деятельностью, а также три плавсредства.