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    Четверо граждан Азербайджана задержаны в Казахстане за браконьерство

    Изъята крупная партия рыбы осетровых пород

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Четверо граждан Азербайджана задержаны в Казахстане за браконьерство.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, казахстанские пограничники регионального управления береговой охраны изъяли крупную партию рыбы осетровых пород и задержали браконьеров.

    Согласно информации, подняты на борт сети общей длиной 27 500 м, задержаны пятеро казахстанцев и четверо граждан Азербайджана, промышлявших браконьерской деятельностью, а также три плавсредства.

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