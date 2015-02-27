Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Четверо граждан Азербайджана задержаны пограничниками Казахстана за браконьерство на Каспии, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

"Морские пограничники регионального управления "Береговая охрана" задержали 4 граждан Азербайджана, промышлявших браконьерской деятельностью на Каспии", - говорится в сообщении пресс-службы Пограничной службы Казахстана.

По их информации, увидев пограничный корабль "Сакшы", нарушители территориальных вод пытались уйти от погони. На подмогу пришла пограничная авиация - Ми-28 и подозреваемые были задержаны.

По факту задержания оповещены правоохранительные органы, проводятся фильтрационные мероприятия.