Четверо граждан Азербайджана получили в Казахстане сроки за браконьерство

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Четверо граждан Азербайджана приговорены к шести месяцам лишения свободы за незаконную добычу рыб осетровых пород и пересечение границы Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, азербайджанцы были задержаны в ночь с 26 на 27 марта текущего года в территориальных водах казахстанского сектора Каспийского моря Мангистауской области.

В Каракиянском районном суде завершился процесс по делу о браконьерстве. Судом установлено, что граждане Азербайджана умышленно, из корыстных побуждении, с целью незаконной добычи рыб осетровых пород в территориальных водах Каспийского моря Казахстана незаконно выловили рыбу осетровых пород общим весом более двух тонн.

Приговором суда все четверо признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет.

Также судом взыскана в пользу государства сумма ущерба в размере 483,4 тенге (1,33 тысяч долларов США).