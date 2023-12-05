Четверо членов преступной группы задержаны при перевозке наркотиков из Губы в Баку

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств четверо жителей Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств четверо жителей Баку.

Как сообщили Report в Губинской районной группе пресс-службы МВД, в рамках операции сотрудниками Губинского районного управления полиции задержаны Орхан Асадуллаев, Асмар Асадуллаева, Садиг Рагимов и Наиля Гурбанова.

Они были задержаны сотрудниками полиции после прибытия в запланированное место в Губинском районе с намерением вывезти оттуда в Баку около 7 килограммов наркотиков.

По факту в Губинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Орхана Асадуллаева, Асмар Асадуллаевой и Садига Рагимова избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Наили Гурбановой избрана иная мера пресечения. Расследования продолжаются.