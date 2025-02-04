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Через 21 секунду после первого внешнего звука на разбившемся самолете AZAL вышли из строя 3 гидросистемы

Через 21 секунду после первого внешнего звука на разбившемся самолете AZAL вышли из строя 3 гидросистемы Через 4 секунды после первого внешнего звука на потерпевшем крушение вблизи Актау самолете AZAL вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система.
Происшествия
4 февраля 2025 г. 21:55
Через 21 секунду после первого внешнего звука на разбившемся самолете AZAL вышли из строя 3 гидросистемы

Через 4 секунды после первого внешнего звука на потерпевшем крушение вблизи Актау самолете AZAL вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система.

Как сообщает Report, об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

"Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR (Cockpit Voice Recorder – бортовой речевой самописец) были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды. Сопоставление данных CVR и FDR (Flight Data Recorder – регистратор полетных данных) показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд – 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду – 2-я гидравлическая система", - указывается в документе.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на английском языке Фото21 seconds after external noise, 3 hydraulic systems of AZAL plane failed - REPORT
Версия на азербайджанском языке ФотоKənar səsdən 21 saniyə sonra AZAL təyyarəsinin 3 hidravlik sistemi sıradan çıxıb - HESABAT

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