Чемпион Азербайджана по боксу был зарезан в день своего рождения

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку был зарезан чемпион Азербайджана по боксу.

Как передает Report, Абдуллаев Тамерлан Намиг оглы, 1992-го года рождения, отмечал свои именины в одном из заведений общего питания.

В это время он поспорил с незнакомым лицом в ресторане и выйдя на улицу был зарезан. Раненый был размещен в Клинический Медицинский Центр №1. Т. Абдуллаев перенес хирургическое вмешательство. По информации врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудники 20-го отделения Насиминского РУП уточняют точные причины произошедшего.

Т. Абдуллаев является серебрянным призером Исламских Игр в категории до 69 кг. Спортсмен также выходил в ¼ финала чемпионата Европы по боксу в 2013-ом году. В том же году он удостоился звания чемпиона мира в весовой категории до 60 кг.