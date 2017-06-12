В Баку обвиняемый в "домушничестве" арестован в зале суда

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Ильгара Муслимли и Немата Мамедова, обвиняемых в "домушничестве".

Как сообщает Report, вердикт был зачитан на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.

Вердиктом суда Н.Мамедов был лишен свободы сроком на 3 года и был арестован в зале суда. И.Муслимли был приговорен к 2 годам лишения свободы.

Отметим, что обвиняемые совершили кражу из нескольких квартир в Баку, угоняли автомобили.

Н.Мамедову инкриминировали статью 177 (кража) Уголовного кодекса, а И.Муслюмли – статьи 177 (кража), 180 (грабеж) и 185 (неправомерное завладение автомобилем с целью хищения) Уголовного кодекса Азербайджана.

В ходе судебного следствия с потерпевшими была достигнута мировая, выплачен нанесенный урон.

В отношении И.Муслимли избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Н.Мамедова – мера пресечения в виде помещение под надзор полиции.