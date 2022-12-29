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Частично приостановлена деятельность Eurohome

Частично приостановлена деятельность Eurohome Государственная противопожарная служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана частично приостановила деятельность Eurohome из-за обнаруженных нарушений в сфере пожарной безопасности.
Происшествия
29 декабря 2022 г. 10:00
Частично приостановлена деятельность Eurohome

Государственная противопожарная служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана частично приостановила деятельность Eurohome из-за обнаруженных нарушений в сфере пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В сообщении говорится, что в ходе проверки в торговом центре строительных материалов Eurohome, расположенном по адресу: поселок Сулутепе, 1, Бинагадинский район столицы, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим, было принято решение о частичной приостановке деятельности центра, копия решения была вручена представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Eurohome"da yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti qismən dayandırılıb

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