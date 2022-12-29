Частично приостановлена деятельность Eurohome

Государственная противопожарная служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана частично приостановила деятельность Eurohome из-за обнаруженных нарушений в сфере пожарной безопасности.

Государственная противопожарная служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана частично приостановила деятельность Eurohome из-за обнаруженных нарушений в сфере пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В сообщении говорится, что в ходе проверки в торговом центре строительных материалов Eurohome, расположенном по адресу: поселок Сулутепе, 1, Бинагадинский район столицы, были выявлены многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим, было принято решение о частичной приостановке деятельности центра, копия решения была вручена представителю объекта.