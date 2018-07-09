Церковь Англии намерена продать долю в нефтегазовых компаниях

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Высший орган англиканской церкви Генеральный синод принял решение о том, что церковь Англии после 2023 года должна продать долю во всех компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, деятельность которых не будет приведена в соответствие с Парижским соглашением по климату.

Такое решение было принято в результате голосования членов Генерального синода, в состав которого входят епископы, другие священнослужители, а также миряне, сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

Активы церкви Англии в целом оцениваются в £12 млрд ($16 млрд), ее доля в нефтегазовых компаниях составляет £123 млн. В церкви Англии заявили, что это решение синода демонстрирует, что «церковь… должна являть моральное лидерство в таком настоятельном вопросе, как изменение климата».