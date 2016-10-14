Цепная авария в Лянкяране: пятеро раненых являются студентами - ФОТО

Лянкяран. 14 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошла цепная авария, в результате которой пострадали 6 человек, пятеро из них являются студентами.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП зарегистрировано на 199 км трассы Алят-Астара, проходящем по территории села Дигях Лянкяранского района.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый 58-летним Фирудином Багалиевым, функционирующий в качестве такси, при выезде на основную магистраль столкнулся с автомобилем марки Ford, ехавшим по основной дороге. После этого ВАЗ2106 врезался в припаркованный на обочине автомобиль марки Mersedes, принадлежащий Бахтияру Мамедову.

В результате водитель ВАЗ-2106 и пятеро студентов, находящихся в автомобиле, получили различные телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. Студентка Лянкяранского государственного университета, жительница села Дадва Масаллинского района 18-летняя Ханымниса Алиева находится в реанимационном отделении. Другие раненые - житель Сальянского района 18-летний Садиг Расулбейли, жительница Масаллинского района 18-летняя Айтадж Керимли, жительница Билясуварского района 17-летняя Егяна Аббасова и жительница Масаллинского района 18-летняя Сальджан Тахирзаде госпитализированы в отделение травматологии.

По факту ведется расследование в следственном отделе Главного государственного управления полиции.